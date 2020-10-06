В Воронеже уже четыре дня разыскивают 15-летнюю девушку

Быть может, вы ее видели?

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области разыскивают 15-летнюю Ксению Боеву. Жителей региона призывают помочь найти подростка. Девушка не выходила на связь с родными уже четыре дня - с 3 октября.

Куда Ксения ушла из дома неизвестно. В день исчезновения она была одета в черную куртку, опять же черные джинсы и кофту. Обута в черные кеды на белой подошве. С собой у нее также была темно-синяя поясная сумка с желтой молнией.

Рост девушки - 163 сантиметра. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девушке, позвоните по номеру горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52. Звонок по России бесплатный.