Воронежцам предлагают досрочно начать отопительный сезон

На момент публикации 52% респондентов высказались против смещения сроков, а вот 48% поддержали идею Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Поддерживаете ли вы досрочное начало отопительного сезона? С таким вопросом к жителям Воронежской области обратились представители регионального департамент ЖКХ и энергетики. Решить судьбу батарей предлагают в специальном опросе.

По закону отопление в многоквартирных домах включают, если в течение пяти дней средняя температура воздуха не превышает восьми градусов . Однако этот сезон может стать исключительным.

- Из-за пандемии можно начать отопительный сезон раньше, котельные уже готовы к работе. Тепло в дома могут начать подавать, если температура на улице будет не выше +12 в течение пяти дней подряд. Как вы думаете, стоит ли начинать отопительный сезон раньше срока? - спрашивают у воронежцев в департаменте.

На момент публикации 52% респондентов высказались против смещения сроков, а вот 48% поддержали идею. Перевес небольшой, так что решиться все может в последний момент. Выберете и вы, какой вариант для вас предпочтительнее.

Кстати, отопительный сезон в школах, больницах, детсадах и прочих социальных объектах Воронежской области точно начнется в конце этой недели.