Новый учебный корпус ВГТУ сдадут в конце 2020 года

В будущем у вуза может появиться еще одно общежитие на 650 мест

Новый учебный корпус ВГТУ откроют в декабре текущего года. Планируется, что студенты смогут там учиться со следующего семестра. Об этом стало известно по результатам встречи исполняющего обязанности главы университета Дмитрия Проскурина с губернатором Александром Гусевым сегодня, 6 октября.

Это новое здание учебного заведения. Построено оно на улице 20-летия Октября. Помимо занятий, здесь будут проводиться и крупные мероприятия. В новом корпусе предусмотрен большой актовый зал на 550 мест.

Также Дмитрий Проскурин поделился планами вуза на 2021 год. Здесь также необходимо достроить студенческое общежитие на 300 человек. Оно будет пятнадцатиэтажным. В дальнейшем возможно возведение еще одного, которое сможет заселить в два раза больше студентов. Оно рассчитано на 650 мест. На 9-м километре рассчитывается провести обновление учебных, научных корпусов университета и спортивной базы.

Напомним, Дмитрий Проскурин возглавил ВГТУ в статусе и. о. со 2 октября. Ранее он руководил областным департаментом цифрового развития. Прежний ректор университета Сергей Колодяжный находится под следствием. Он стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.