В Воронежской области поджигателей сухой травы оштрафовали на 3,8 млн рублей

Только за сентябрь, который выдался крайне тяжелым, составлен 651 протокол о подобных нарушениях Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Спасатели продолжают бороться с очагами горения в болотах Бобровского района. Практически непроходимым из-за огня стал лес в Новохоперском районе. А в сгоревшем селе Николаевка два дня разбирали завалы.

Вместе с тем за нарушение требований пожарной безопасности за истекший период 2020 года: составлено 1893 протокола об административном правонарушении. Местных жителей оштрафовали на общую сумму более 3,8 млн рублей. Все они жгли сухую траву и прочую растительность.

Только за сентябрь, который выдался крайне тяжелым, составлен 651 протокол о подобных нарушениях. Любителей пожечь костры оштрафовали на общую сумму более 1,4 млн рублей.

За два дня, 3 и 4 октября надзорные органы составили 97 протоколов об административном правонарушении, на общую сумму 194 тысячи рублей.