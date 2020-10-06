Под Воронежем незаконно сдали в аренду участок с озером

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Рамонского района направила в суд иск об истребовании из незаконного владения земельного участка с озером. Находится он недалеко от села Нелжа. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 октября.

Нарушение закона выяснилось при проведении проверки. Было установлено, что еще в 2016 году администрация Ступинского сельского поселения сдала в аренду на 10 лет воронежцу земельный участок. Надел оказался высоколиквидным, площадью более 2,5 га. Да еще и на его территории находится пойменное озеро. Участок числился как земля сельскохозяйственного назначения.

При этом озеро, которое на нем расположено, находится в федеральной собственности и является объектом общего пользования. И местные власти никак не могли распоряжаться им по своему усмотрению

Более того, этот земельный участок не мог быть поставлен на кадастровый учет.

Прокуратура района обратилась в суд, чтобы признать договор аренды недействительным.