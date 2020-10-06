Пожар в исправительной колонии под Воронежем ликвидировали

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области утром произошел крупный пожар в гаражных помещениях исправительной колонии № 1. Она находится в Семилуках. Возгорание заметили около 10 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по региону.

По вызову на место происшествия тут же прибыли спасатели. Тушили огонь своими силами и силами ГУ МЧС России по Воронежской области.

На месте работали два пожарных расчета ИК-1 и 11 пожарных расчетов МЧС.

Возгорание удалось ликвидировать меньше чем за час. В 10 часов 45 минут пожар был локализован. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный материальный ущерб.

– Учреждение работает в штатном режиме, – пояснили в УФСИН.