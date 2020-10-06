В Воронежской области грабитель попросил прохожего посветить телефоном на землю, а сам выхватил гаджет

Ночью 1 октября 41-летний житель Бобровского района возвращался с работы домой. На улице Солнечной поселка Ясенки к нему подошел незнакомец и попросил подсветить фонариком от мобильного телефона землю. Селянин пошел на выручку и достал телефон, но новый знакомый выхватил гаджет, перелез через ближайший забор и сбежал.

Добравшись до дома, хозяин телефона обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Оперативникам удалось выследить грабителя - ранее судимого за кражи 44-летнего жителя поселка Красное. Он признался, что напасть на селянина решил из-за материальных трудностей. Гаджет преступник вернул. Сейчас он остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.