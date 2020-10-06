В Воронежской области развернули еще 85 коек для больных коронавирусом

В ближайшее время койки появятся в Рамонской районной больнице и БСМП №10 Фото: Ирина ШАБАНОВА

В медучреждениях региона продолжают разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Появились еще 85 койко-мест. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Сейчас больных COVID-19 принимают в 31 медицинском учреждении, 14 из которых находятся в сельских районах. В общей сложности в регионе развернуто 3708 коек. При этом, как пояснили в облздраве, практически все места заняты пациентами. Так, по данным на утро 6 октября в стационарах находится 3431 заболевший. Печальная статистика связана с высоким приростом людей, у которых диагностировали новую инфекцию и осложнениями, которые она вызывает. К примеру, на сегодня суточный прирост составил 186 пациентов.

В ближайшее время планируется, что пациентов с коронавирусом будут принимать в Рамонской районной больнице и БСМП №10.