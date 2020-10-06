В сгоревшем селе Николаевка Воронежской области два дня разбирали завалы

Фото: пресс-служба облправительства

На месте сгоревших построек в селе Николаевка Павловского района провели разбор завалов. Работы продолжались два дня. Об этом 6 октября рассказал глава Павловского района Максим Янцов на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Напомним, повреждение на линии электропередачи (ЛЭП), которая проходит через лесные массивы, привело к пожару - за сутки огонь уничтожил около 50 домов в Николаевке. При этом из них 21 жилой дом. Также был уничтожен зерноток и постройки местного сельхозпредприятия.

Погорельцам пообещали построить капитальные дома из расчета 32 кв. м. на одного члена семьи. Если строение было больше - его построят таким же по площади, каким оно и было. Впрочем, люди смогут выбрать и готовую квартиру.

- Большинство погорельцев изъявило желание поселиться в новых домах, построенных на прежних местах, и теперь им будут представлены варианты проектов будущего жилья, - рассказали в пресс-службе облправительства.

Вместе с тем людям обещали компенсации, в том числе на зимнюю одежду и технику. Первые деньги селянам уже поступили.

- Что касается состояния Николаевки и ее жителей сегодня, то обстановка в селе и в Павловском районе в целом остается пожароопасной из-за погодных условий, но, как заверил Максим Янцов, паники у жителей нет, - отметили в облправительстве.

Ранее был объявлен режим ЧС на территории региона.