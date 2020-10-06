Под Воронежем осудят мужчину, который украл машину и сдал ее в металлолом

Фото из архива КП Фото: Александр КОЦ

В Бутурлиновке будут судить 23-летнего местного жителя, который украл автомобиль, распилил его и сдал в металлолом.

Инцидент произошел в 2019 году. На ремонт в местный автосервис пригнали старенький ВАЗ-21053. Молодой человек увидел его и у него в голове родился план. В ночное время он похитил автомобиль. После этого распилил авто с использованием углошлифольной машинки на несколько частей. А потом поочередно сдал в пункт приема лома черного металла. Вырученные деньги потратил на свои нужды. По версии следствия, ущерб составил 42 000 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Бутурлиновский райсуд принял уголовное дело к производству и приступил к его рассмотрению.