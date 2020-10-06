Антирекорд по коронавирусу: к 6 октября в Воронежской области заболели еще 186 человек

Вчера заболевание подтвердилось в 182 пациентов Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежская область в последние дни бьет антирекорды по приросту больных коронавирусом. За последние сутки опасную инфекцию выявили еще у 186 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб 6 октября.

Общее количество зараженных перевалило за 19 000 человек.

Вчера, 5 октября COVID-19 диагностировали у 182 пациентов. Воронежская область остается в лидерах регионов с самым высоким суточным приростом.

Сейчас исследования на коронавирус проводят 15 лабораторий государственных медучреждений области. Они выполняют 66% объема тестов. Это в три раза больше, чем на начальном этапе пандемии.