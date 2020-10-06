В Воронежской области водитель на фуре насмерть сбил пешехода

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла 5 октября примерно в 21:15 часов в Борисоглебске на 479 км автодороги «Курск-Саратов». За рулем автомобиля «Мерседес Бенц Актрос» находился 48-летний житель Саратовской области. Он и допустил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ГУ МВД по Воронежской области пояснили, что пешеход шел по проезжей части дороги во встречном направлении. Пока его личность не удалось установить. Также неизвестно, куда в такое время он мог направляться. Известно, что мужчине на вид 55-60 лет.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.