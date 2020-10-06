Под Воронежем пойдет под суд мужчина, ударивший знакомого обухом топора

Мужчина совершил все преступления в течение полугода Фото: "КП" Архив

В Бутурлиновском районном суде на скамье подсудимых оказался 30-летний местный житель, обвиняемый сразу по нескольким статьям. На его счету несколько краж, грабеж, причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное хранение наркотических средств. Все преступления он совершил в течение полугода.

Правоохранители задержали его после очередного. Начиная с января 2020 года мужчина и месяца не проводил, чтобы не совершить преступление.

По версии следствия, в январе он похитил у своего знакомого из портмоне 5800 рублей. А уже в феврале отобрал у незнакомца мобильный телефон стоимостью 750 рублей.

Спустя месяц, в марте, подвыпив у знакомого, решил с ним свести счеты. Словесная перебранка закончилась тем, что он избил последнего. Когда надоело его бить руками и ногами, ударил его обухом топора. Знакомый попал в больницу с травмами средней тяжести.

А в мае 2020 года молодой человек также распивал спиртное у знакомого. Когда увидел, что тот спит, похитил у него мобильный телефон стоимостью 600 рублей, деньги – 1000 рублей, а также банковскую карту, с которой затем снял 2000 рублей.

В довершение всего полицейские обнаружили у него марихуану массой 11,41 грамма, что является значительным размером. Суд принял уголовное дело к производству и приступил к его рассмотрению.