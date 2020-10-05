В Воронежской области в три раза увеличилось количество тестов на COVID-19

В начале эпидемии коронавируса мощности лабораторий позволяли ежедневно проводить около 1550 тестов на наличие вируса. Теперь эти исследования проводят 15 лабораторий государственных медучреждений, которые выполняют 66% объема тестов на COVID-19 в регионе, что в три раза больше.

- В октябре за счет получения нового оборудования мощность государственных лабораторий возрастет еще на треть, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Значительно оптимизировать работу лабораторной службы позволило внедрение на базе областного клинического консультативно-диагностического центра автоматизированной системы управления ПЦР-исследованиями в государственной системе здравоохранения с применением штрих-кодирования. Весь процесс регистрации и получения результатов тестов реализован в специально созданной единой информационной системе. Это дает возможность контролировать путь каждого анализа и архив каждого пациента, в режиме онлайн получать результаты исследований, контролировать сроки подачи экстренных извещений медицинскими организациями и время принятия их в работу со стороны Центра гигиены и эпидемиологии, анализировать статистику исследований.