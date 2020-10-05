Воронежцев предупредили о санитарной рубке деревьев в парке «Южный»

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Управление экологии Воронежа сообщило о том, что со вторника, 6 октября, в парке «Южный» на Машмете будут проводить плановые работы по санитарной обрезке зеленых насаждений и рубке сухостойных деревьев.

Работы эти будет проводить обслуживающая парк организация МКП «Экоцентр». Горожан просят не беспокоиться и быть осторожными при посещений парка в период проведения обрезки.

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