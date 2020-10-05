Воронежский дрожжезавод наказали за нарушения в работе очистных сооружений

фото прокуратуры Воронежской области

Жители Левобережного района Воронежа обратились в прокуратуру с жалобой на загрязнение воздуха заводом по производству дрожжей. Прокуратура с привлечением специалистов Росприроднадзора, Роспотребнадзора проверила деятельность филиала общества с ограниченной ответственностью «САФ-НЕВА» и обнаружила нарушения правил эксплуатации газоочистительных установок, непосредственно участвующих в очистке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ.

Выяснилось, что на предприятии на анализируются отклонения показателей работы газоочистительных установок, нет учета неисправностей и контроля за их устранением, отсутствует конструкторская документация, а также документация о приемке, ремонте установок. Есть претензии и к организации вентиляции помещений завода.

По итогам проверки прокуратура Левобережного района Воронежа возбудила в отношении дрожжезавода административные дела, а руководителю предприятия внесла представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.