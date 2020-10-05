За три дня в Воронежской области дополнительно развернули 264 ковидные койки

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В связи с нарастанием эпидемии коронавируса в Воронежской области продолжается развертывание дополнительных коек для лечения пациентов со сложным течением болезни. По данным департамента здравоохранения области за период со 2 по 5 октября в регионе развернули еще 264 койки. С их учетов теперь стационарное лечение коронавируса проводят в 31 медучреждении на 3623 койках.

Кроме того, в ближайшее время дополнительные койки откроются в БСМП №10, Лискинской и Рамонской районных больницах.

В ДЗВО также рассказали, что по последним данным в стационарах находятся 3285 заболевших с осложненными и тяжелыми формами болезни.