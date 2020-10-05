В Воронеже столкнувшаяся с «Ауди» машина скорой помощи везла беременную женщину

В итоге женщина все-таки благополучно родила Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Машина скорой помощи с включенными маячками и «Ауди А6» столкнулись утром 4 октября на улице Антонова-Овсеенко. Пострадали три человека. Как оказалось «неотложка» по экстренному вызову везла беременную женщину в сопровождении акушерки на роды в перинатальный центр. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Автомобиль (скорой помощи - от авт.) продолжал движение по улице Антонова-Овсеенко на желтый сигнал светофора с проблесковыми маячками и включенными звуковыми сигналами. В этот момент автомобиль «Ауди» на дополнительный сигнал светофора «стрелка» совершал маневр налево, - утверждают в облздраве.

К счастью, травмы пациентки и акушерки, как и водителя иномарки оказались не так серьезны и не потребовали госпитализации.

- Беременная женщина доставлена работниками госавтоинспекции в перинатальный центр БУЗ ВО ВОКБ №1. Она благополучно родила. С мамой и ребенком все в порядке, - подтвердили в облздраве.