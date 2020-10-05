В Воронеже прошли водные гонки на "Драконах"

фото ПИ "Гипрокоммундортранс"

В субботу, 3 октября, на обновленной дамбе Чернавского моста прошел чемпионат Воронежской области по гребле на лодках «Дракон». В соревнованиях на базе Центра гребли на байдарках и каноэ приняли участие команды спортивных школ и предприятий региона: «Драконы Созвездия», «Академия водного спорта», «Ресинг Драгон клуб», «Бармалей». В общей сложности 120 участников.

Судьей на чемпионате выступил призёр Олимпийских игр, семикратный чемпион мира, в настоящее время – заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области Олег Горобий.

Победителям вручили медали в нескольких номинациях.

После завершения соревнований авторам проекта Центра гребли на байдарках и каноэ – сотрудников ПИ «Гипрокоммундортранс» – начальнику архитектурной мастерской Денису Маркину и ведущему инженеру-проектировщику группы генерального плана Александре Кацнельсон вручили почетные грамоты департамента физкультуры и спорта региона.