Воронежские медики, работающие с коронавирусными больными, получили почти 1,3 млрд рублей выплат

Работники медучреждений Воронежской области, которые работают с коронавирусными больными, с начала пандемии получили 1,28 млрд рублей выплат, сообщил региональный департамент здравоохранения.

- Сумма складывается из выплат по двум федеральным и одному региональному постановлениям. За счет средств федерального бюджета произведены выплаты в размере 489,6 млн и 751,7 млн рублей. По первому постановлению их получили 6595 работников, по второму - 3852. За счет региональных средств 46,4 млн рублей получили 1439 работников, - отметили в облздраве.

Как сообщают чиновники, в настоящее время формируются выплаты за сентябрь. Из федерального бюджета их получат 14 106 человек, из регионального - 1630 человек.

Разъяснения по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, можно получить по телефону «горячей линии» 473) 212-61-79 доб. номер 6.