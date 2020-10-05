Экс-главу Хохольского района Воронежской области осудили на 2 года колонии

5 октября Железнодорожный суд Воронежа отправил экс-главу Хохольского района в колонию общего режима на два года. Напомним, бывшего руководителя администрации, возглавлявшего район почти 19 лет, осудили за превышение должностных полномочий.

Дело на него завели в 2017-м году. Один из предпринимателей пожаловался, что глава района принуждал бизнесмена заплатить 450 тысяч рублей на благоустройство (храм и спортивную площадку). Чтобы предприниматель был сговорчивее, осужденный приказал заблокировать подход к его магазину строительными блоками, а также угрожал не продлить договор аренды участка под его торговой точкой.

Суд над экс-главой Хохольского района длился с 2019 года. И вот 5 октября его приговорили к двум годам колонии общего режима с лишением права после срока занимать должности на госслужбе.