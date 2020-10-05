Солнце будет мешать воронежцам смотреть телевизор

Перебои в телевещании продлятся до 20 октября Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцев предупреждают, что в ближайшие дни они могут столкнуться с помехами в телевизионном вещании, связанными с осенней интерференцией. По словам специалистов, в этот период времени года Солнце оказывается прямо позади спутников связи и перебивает их сигналы.

- Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Помехи могут выражаться по-разному: в виде замирания картинки, распадения ее на пиксели или исчезновения изображения. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 5 минут. В Воронежской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 12:37 до 13:41.

Кстати, аналогичные явления могут наблюдаться и весной, когда Солнце окажется в таком же положении над Землей.