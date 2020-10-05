В Воронежской области по горячим следам нашли убийцу 48-летней женщины

Подозреваемому 44 года Фото: из архива «КП»

В районном поселке Хохольский совместное распитие сожителями алкогольных напитков и выяснение отношений по «пьяной лавочке» привело к убийству. Как установили следователи, конфликт между 48-летней местной жительницей и ее 44-летним гражданским мужем произошел вечером 28 сентября во время застолья. Мужчина ударил сожительницу ножом в область поясницы, при этом повредив жизненно важные органы. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Оперативникам удалось в короткий срок вычислить и задержать подозреваемого в совершении преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы.