В Воронеже арестовали экс-прокурора, подозреваемого в получении взятки стройматериалами

Ленинский суд отправил экс-заместителя прокурора Левобережного района в СИЗО до 19 октября. На аресте фигуранта уголовного дела о взятке в крупном размере настаивали следователи.

Напомним, уголовное дело возбудили по инциденту, который произошел в 2018 году. Тогда, по версии следствия, зампрокурора Левобережного района получил от предпринимателя взятку стройматериалами, стоимость которых составила около 200 тысяч рублей. За это он якобы прекратил проверку в отношении компании.

Еще силовики заподозрили фигуранта в крупном мошенничестве: он сфальсифицировал материалы реестровых дел, а также подкупил лиц, имеющих право на бесплатное предоставление участков. Таким образом, он стал владельцем надела земли стоимостью в восемь миллионов рублей.

Еще одно дело возбудили в декабре 2019-го. Тогда экс-прокурора заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Как полагают правоохранители, он угрожал главе управы Левобережного района провести углубленную прокурорскую проверку. Чтобы этого избежать, префект должен был силами комбината благоустройства Левобережного района установить на его участке в центре Воронежа дренажную систему и ливневую канализацию.