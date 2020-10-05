В Воронеже под колесами грузового поезда погибла пенсионерка

В воскресенье, 4 октября, в Воронеже на перегоне Придача-Масловка 91-летняя женщина попала под грузовой поезд. Пенсионерка вместе с другой женщиной переходила пути в неположенном месте, когда показался состав. Машинист не смог остановить поезд. В результате ЧП одна из пешеходов получила тяжелые травмы и погибла на месте. Другая женщина не пострадала.

Следователи ЛУ МВД на транспорте выясняют обстоятельства происшествия.

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