В Воронеже число пострадавших в аварии с «Ауди» и «Скорой» увеличилось до трех

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Количество пострадавших в воскресной аварии со «Скорой» увеличилось до трех.

Напомним, «неотложка» с включенной сиреной и маячком столкнулась с «Ауди А6» в половине десятого утра на пересечении Антонова-Овсеенко и Лизюкова. Как отметили в полиции, «Скорая» следовала на «красный».

В итоге пострадали две пассажирки медавтомобиля (27 и 59 лет), а не одна, как мы писали ранее. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в медучреждение. А также в больницу обратился сам и 35-летний водитель иномарки.