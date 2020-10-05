Лесники рассказали, кто устроил пожар в Аннинском районе Воронежской области

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Последний лесной пожар – в Аннинском лесничестве – потушили в понедельник утром. Лесные пожарные смогли восстановить картину ЧП.

- Пожар в смешанное лиственное насаждение Первомайского участкового лесничества Аннинского лесничества пришел с приусадебного участка, на котором житель с. Старый Курлак сжигал в пятницу сухую траву, - рассказали в региональном управлении лесхоза. - А дальше всё пошло по обычной схеме – под порывами ветра огонь перекинулся на луг, дальше – в пойму реки, где сухой камыш занялся за минуты, и дальше – в пойменный лес.

Смешанный лес более устойчив к распространению огня по сравнению с хвойным. Поэтому посадки дуба, вяза и ольхи, к счастью, не пострадали. Но лесная подстилка на площади 81,5 га полностью выгорела. Тушение пожара осложнялось пересеченным рельефом и сильной загущенностью насаждения.

Кроме того, лесники рассказали, что в выходные дни в области зарегистрировано 85 ландшафтных загораний. В тушении 27-ми из них приняли участие лесные пожарные.