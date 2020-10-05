Жительница Воронежа заплатила по смс 40 тыс рублей за товары, которые не заказывала

За сутки аферисты обманули шестерых жителей Воронежской области.

У 40-летней жительницы Южного микрорайона списали 40 тысяч с банковской карты после получения нескольких смс. Не разобравшись в тексте сообщений (а там требовалась подтверждение оплаты товаров на одном из интернет-сайтов), дама все подтвердила. Хотя интернет-заказов не совершала. В итоге 40 тысяч рублей улетучились.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.