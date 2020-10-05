Музей имени Крамского к юбилею Бунина покажет воронежцам пейзажи Левитана и Нилуса

15 октября в музее имени Крамского открывается выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения нашего прославленного земляка Ивана Бунина.

Выставка «Как сказать обо всей этой красоте» подготовлена совместно с Орловским литературным музеем имени Тургенева.

- Экспозиция раскрывает своеобразие Бунина-художника через представление «живописных» параллелей. Мы покажем более 40 экспонатов - живописные и графические произведения Нилуса, Левитана, Туржанского, Малявина, Васнецова, хранящиеся в нашем собрании, - отметили в музее имени Крамского.

Воспоминания о встречах с Буниными во Франции оставила художница русского происхождения Муравьева-Логинова. Свои иллюстрации к этим воспоминаниям художница передала в Орловский литературный музей имени Тургенева, который предоставил для экспонирования оригинальные рисунки.

Специальный раздел выставки составят прижизненные издания произведений писателя, предоставленные Зональной научной библиотекой ВГУ и библиотекой имени Никитина.

Выставки продлятся до 8 ноября.