Известный воронежский артист отмечает 65-летие

Известный воронежский артист Сергей Карпов отмечает 65-летие.

По случаю юбилея в Кольцовском театре пройдет бенефис актера, который связан с драмтеатром уже 44 года. Сергей Карпов пришел в труппу в 1976 году после окончания Воронежского института искусств.

Сегодня в его творческой копилке десятки сыгранных ролей, большинство из которых главные. В настоящее время артист занят в спектаклях «Маскарад», «Американские горки», «Вишневый сад», «Гамлет».

В 2004 году Карпов получил звание «Народный артист Российской Федерации». В 2019 году стал победителем премии "Лидер".

10 октября Сергей Карпов выйдет на сцену в роли Арбенина в драме Лермонтова «Маскарад» в постановке Владимира Петрова, за которую получил местную театральную премию "Браво".