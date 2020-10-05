Воронежцев приглашают на выставку «Спасенные артефакты»

6 октября в Музее инженерного дела Воронежского технического университета открывается выставка «Спасeнные артефакты». Ее подготовил краеведческий музей и посвящена она «спасательной археологии».

На выставке можно познакомиться с материалами, обнаруженными в ходе охранных раскопок, которые производились в 2016 году на проспекте Революции, 24, перед реконструкцией участка. Большую часть экспозиции составляют предметы быта жителей Воронежа, датируемые XIX – началом ХХ века. Наибольший интерес представляют стеклянные аптечные флаконы и пузырьки дореволюционной России, фрагменты изразцов и клеймёные кирпичи, изготовленные на местных кирпичных заводах для строительства зданий и подвалов.

Посетители выставки смогут не только посмотреть на спасенные артефакты, но и познакомиться с работой археологов по выставленным фотографиям процесса раскопок.

Выставка продолжит работу до 6 ноября.