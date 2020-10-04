Воронежцам предлагают проверить свои знания по экологии

Воронежцы смогут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте 15-16 ноября . Экодиктант пройдет в онлайн-формате на портале экодиктант.рус. А в конце сентября в региональном центре «Орион» состоялась пресс-конференция также в онлайн-режиме, посвященная проведении акции в Воронежской области. Организатор диктанта - Региональный организационный комитет Воронежской области - рассказал слушателям о значимости мероприятия и правилах участия в нем.

Если вы хотите проверить свои знания по теме экологии, регистрируйтесь до 15 октября на портале экодиктант.рус. Участниками проекта может стать любой желающий от 12 лет. После регистрации сообщите об участии в Экодиктанте на электронный адрес: festivalpatriot@mail.ru или позвоните по телефонам: 8(473)212-79-59, +7-920-466-72-35 (Галина Викторовна Величкина).