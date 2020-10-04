Уголовное дело о сбыте фальшивых пятитысячных купюр дошло до суда

Дело о сбыте фальшивых купюр в Воронеже направлено в Грибиновский районный суд. По версии следствия, в декабре 2019 года 33-летний подсудимый приобрел в Нижнем Новгороде 11 фальшивых банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. Мужчина в течение месяца хранил подделки с намерением впоследствии их сбыть.

Основную массу приобретенных банкнот подсудимый использовал при оплате различных продуктов и товаров в Нижнем Новгороде и Воронеже. А с одной купюрой отправился из Нижнего Новгорода в Люберцы Московской области. Там он договорился с 37-летним мужчиной о сбыте купюры в Воронежской области.

После этого сообщники поехали в поселок Грибановский и попытались реализовать фальшивую банкноту. Однако продавцы заметили подделку и отказались ее принимать.

Вскоре после этого подсудимых арестовали.