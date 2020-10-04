В Воронеже в столкновении машины Скорой помощи и иномарки пострадала пациентка

Пациентку с ранениями доставили в больницу Фото: из архива «КП»

В 9.30 4 октября в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко произошла авария с участием машины Скорой помощи и «Ауди». В момент ДТП микроавтобус вез пациентку на госпитализацию.

По предварительным данным Скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ехала иномарка под управлением 35-летнего воронежца. Водитель выполнял поворот налево, когда столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии пассажирка Скорой получила ранения. Ее доставили в больницу. Сильно пострадали и обе машины. Причины и обстоятельства аварии выясняют полицейские.