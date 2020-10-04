В Воронежской области до середины октября не прогнозируют дождей

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Долгожданные дожди снова задерживаются в Воронеж. Погоду в регионе определяет неподвижный антициклон, и перемен пока не предвидится.

Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов в Воронежской области в течение десяти дней сохранится сухая и солнечная погода. Днем столбик термометра будет подниматься до 20-21 градуса выше нуля. Почти по-летнему теплыми будут и ночи: около 10 градусов с плюсом.

Такая погода могла бы радовать горожан, если бы ни одно «но». Дождей в регионе не было больше двух месяцев. Почва, трава и листва высохли настолько, что вспыхивают от малейшей искры. В нескольких районах бушуют ландшафтные пожары, потушить которые не удается несколько дней. Дым с пепелищ накрывает даже областной центр.

Пожарные просят жителей региона не разводить на улице и особенно вблизи лесов огня, и вообще воздержаться от походов и поездок в лес.