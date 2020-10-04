Жительница Воронежа лишилась миллиона, желая выгодно инвестировать свои сбережения

63-летняя жительница Воронежа на одном из сайтов нашла рекламное объявление о выгодном инвестировании денег. Женщина перешла по ссылке и оставила заявку. После она связалась с человеком, выдававшим себя за трейдера биржи. Собеседник уговорил потерпевшую установить на свой телефон приложение для удаленного управления устройством. Потом, воспользовавшись возможностью удаленного доступа, неизвестный зарегистрировался на бирже по торговле криптовалютой и уговорил женщину пополнить счет учетной записи на сайте. Когда потерпевшая выполнила эти действия, то лишилась 1,1 миллиона рублей. После этого «помощник» перестал выходить на связь.

Сейчас полицейские по заявлению потерпевшей организовали поиски подозреваемого, возбудив уголовное дело по статье «мошенничество».

А остальным воронежцам полицейские напоминают о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе на страницах сети Интернет, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.