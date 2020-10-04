На 4 октября коронавирус диагностировали еще у 179 воронежцев

фото с сайта "СтопКоронавирус.РФ"

Федеральный сайт «СтопКоронавирус.РФ» сообщает, что на утро 4 октября в Воронежской области зарегистрировали 179 новых случаев заболевания. Это на два случая больше, чем в субботу. К сожалению, данные статистики говорят о постепенном нарастании эпидемии.

На сегодня больницы покинули 28 пациентов, поборовших коронавирус. К счастью, новых смертельных случаев в этот день в регионе нет.

Напомним, вчера департамент здравоохранения области прокомментировал случай смерти от болезни воронежского писателя.