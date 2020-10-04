В Воронежской области ликвидировали один из четырех крупных пожаров

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с пожарами в Воронежской области, пожарным удалось ликвидировать один из четырех очагов возгорания на территории региона. Речь идет о пожаре у поселка Нижний Мамон в Верхнемамонском районе. Площажь, пройденная огнем, составила 10 гектаров.

Продолжается горение у села Калиново в Новохоперском районе (160 га), у села Старый Курлак Аннинского района (здесь горят больше 65 гектаров полей и 15 гектаров леса) и в пойме реки Битюг на территории Бобровского района (здесь на площади в 160 гектаров пылает камыш).

Как рассказали спасатели, угрозы для населенных пунктов нет. В тушении очагов задействована авиация МЧС России: 2 самолета Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ка-32. Они сбросили на очаги в общей сложности 836 тонн воды. На пожарах работает объединенная группировка 588 человек и 116 единиц техники, в том числе от МЧС России – 452 человек и 66 единиц техники.

По данным на вечер 3 октября в регионе зафиксировано 42 вызова пожарной охраны.