Дети со спичками едва не подожгли лес под Воронежем

фото управления лесхоза Воронежской области

По всей Воронежской области полыхают ландшафтные пожары. Большинство из них – дело рук людей, разжигающих костры в условиях засухи. А в некоторых случаях у правоохранителей есть опасения в умышленных поджогах. Невероятно, но среди поджигателей замечены даже дети.

Недавно во время патрулирования зеленого массива у поселка Краснолесный лесные инспекторы обнаружили несколько костерков, разведенных под соснами, где раньше уже прошел низовой пожар.

- Заметив появление людей в форме, с участка убежала стайка детей 5-7-летнего возраста. Ими оказались жители поселка, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

Инспекторы передали информацию в полицию, которая занялась поисками юных хулиганов и их родителей.

- Уже сейчас очевидно, в какое пожарище могли превратиться эти очаги огня, не окажись на месте инспекторы, и в какой опасности могли оказаться дети в лесу без присмотра взрослых, - отметили в управлении. – Просим жителей области быть предельно бдительными в лесу, по возможности отложить посещение леса. Просим вас серьезно поговорить об этом со своими детьми, родственниками, друзьями.