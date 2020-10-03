В Воронеже устранили коммунальную аварию, из-за которой остались без воды три улицы

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В Советском районе Воронежа ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без воды дома на трех улицах - Комарова, Южно-Моравской, Олеко Дундича.

- Причиной повреждения стала трещина на чугунной трубе диаметром 300 мм, поврежденный участок длиной в 1,5 метра заменили. Для этого пришлось вырыть котлован 8 на 8 метров, глубиной больше 5 метров, даже не хватало длины стрелы на экскаваторе, чтобы раскопать. Мешал работам и фонарный столб. В 17.45 водоснабжение восстановили. В ближайшее время и котлован будет засыпан, - сообщили в РВК-Воронеж..

Напомним, авария случилась на улице Комарова вечером 2 октября, вода затопила несколько дворов в районе лесопарка Оптимистов.