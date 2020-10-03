В Воронеже облили кислотой BMW X5

Стоп-кадр из видео

Полицейские проводят проверку по факту порчи автомобиля. В ночь с 30 сентября на 1 октября в Коминтерновском районе Воронежа неизвестный облил кислотой BMW X5.

Видео, снятое камерами наблюдения, опубликовал владелец джипа в сообществе «Типичный Воронеж». На записи видно, как мужчина в черном подошел к иномарке и плеснул на нее из бутылки, потом спрятал ее в карман, достал другую и снова плеснул уже на другой бок машины. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Виктория» на Московском проспекте, 97а.

Хозяин машины просит откликнуться очевидцев происшествия.