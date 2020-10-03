Воронежцам рассказывают о долголетии на бесплатной выставке

В библиотеке имени Никитина работает книжно-иллюстративная выставка «Правила долголетия», приуроченная к Международному дню пожилого человека, который отмечался 1 октября. В этом году его празднуют в 30-й раз.

- Основные правила долголетия хорошо известны - высыпаться, двигаться, правильно питаться. Выставка «Правила долголетия» поможет найти ответы на важнейшие вопросы о здоровье и долголетии и подробно разобраться, чтo пpeдпpинять, чтoбы пpoдлить cвoю мoлoдocть. А еще - как сделать дом безопасным, вернуться из отпуска с приятными воспоминаниями, а не новыми заболеваниями, как при помощи диеты предупредить приступ головной боли, - отметили организаторы экспозиции. - Выставка будет интересна, прежде всего, людям в возрасте 50+, имеющим активную жизненную позицию, которые и в зрелом возрасте хотят жить интересно, с пользой для себя и своих близких.

На выставке представлены книги и буклеты, периодические издания, к примеру, книги «Активное долголетие», «Питание и долголетие», «Прекрасное здоровье в любом возрасте», «Измени свой биологический возраст», «Почему японцы не стареют» и многие другие.

Выставка продлится до 31 октября в холле 3 этажа главного корпуса Никитинской библиотеки.