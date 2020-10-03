В Воронеже отключили воду на трех улицах из-за аварии

Вечером 2 октября крупная коммунальная авария произошла на улице Комарова. Лопнула труба диаметром 300 мм, которая подает воду жилым домам в районе лесопарка Оптимистов. «Река» затопила несколько дворов. Ограничено водоснабжение трех улиц: домов 2, 4, 8а, 8б, 10, 12, 14, 16 на Комарова, 9, 11, 13 на Южно-Моравской, 17, 23 на Олеко Дундича.

Ликвидацией аварии занимаются коммунальщики и пять единиц специализированной техники, в том числе мобильная откачивающая станция. Как сообщили в «РВК-Воронеж» работу бригады осложняет глубина залегания трубопровода - около 5 метров. Также мешает близко стоящий столб.