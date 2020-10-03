Воронежцев приглашают на "Пикник"

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13 октября в Воронеж с концертом приедет группа "Пикник". Коллектив привезет новую программу «Прикосновение».

У "Пикника" есть песня с таким названием, и, скорее всего, она тоже прозвучит на концерте. Но смысл новой программы в другом: прикоснуться к слушателю не столько физически, сколько ментально. Проникнуть в сердца зрителей не только с помощью музыки, текста, видеорядов и визуальных эффектов, но и с помощью более тонких и, порой, невидимых средств коммуникации!

Музыканты обещают, что все будет на стыке новейших достижении науки и музыкальной магии. Еще один сюрприз, который наверняка порадует слушателей: будет исполнена новая песня «Колдун» из очередного номерного альбома Пикника, появление которого запланировано на осень 2021-го года. Герой этой песни станет новым персонажем в череде концертных фантомов группы.

Кроме того, на сцене появятся светящиеся образы гигантских сюрреалистических музыкантов, а видеоряды на экране по-новому раскрасят фантастический мир, который "Пикник" создаст на сцене. И, конечно, все это будет нанизано на музыкальную ось песен, многие из которых зазвучат иначе - неожиданно для зрителей.

Но можно быть уверенными, что на концертах прозвучат любимые всеми визитные карточки группы - «У шамана три руки», «Египтянин», «Фиолетово-черный», к списку которых присоединились и песни из альбома «В руках великана», например, «Сияние». На сцене обязательно появятся Кукла с человеческим лицом и гигант на ходулях, зазвучат Новоегипетский инструмент и Живая виолончель.

Концерт пройдет 13 октября в Event-Hall, начало в 19.00.