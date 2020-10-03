В Воронеже автоинспекторы потушили загоревшуюся «девятку»

В Воронеж следовавшие на оформление ДТП инспекторы ДПС предотвратили пожар в Железнодорожном районе. Следовавшие по виадуку над трассой М-4 «Дон» сотрудники ГИБДД заметили припаркованный на обочине ВАЗ-2109, из-под капота «девятки» валил дым. В непосредственной близости от очага возгорания находились посадки, а также высохшая трава. Автоинспекторы вызвали на место пожарную охрану и машину «скорой», а сами начали тушить пламя огнетушителями из патрульной машины. И смогли почти полностью ликвидировать огонь, а пожарный расчет, прибывший на место происшествия, окончательно затушил пламя.

Водитель загоревшейся машины посетовал, что пытался просить помощи у автолюбителей, проезжавших мимо, но на его просьбы никто не отреагировал.

Напомним, в Воронежской области установился пятый класс пожарной опасности, когда от любой искры может возникнуть огонь. В регионе спасатели не успевают тушить ландшафтные и лесные пожары. В данный момент в двух районах действует два очага площадью 170 гектаров.