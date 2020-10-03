В Воронеже станет меньше грязи и пыли: открытый грунт в городе будут засыпать щепой

Щепа, засыпанная на приствольном пространстве молодых саженцев, задерживает влагу, не давая ей испаряться, а зимой служит утеплителем Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже в ближайшее время должно стать меньше пыли. Открытый грунт, который является одним из ее источников, теперь будут активно засыпать щепой. Для этого муниципалитет закупил новую технику для переработки древесины – измельчитель «Торнадо М400». Он дробит деревья средних диаметров на частицы.

Вторая жизнь деревьев

Раньше порубочные остатки утилизировали на полигонах ТБО. Теперь же щепу, например, от отживших сухих деревьев комбинаты смогут использовать для благоустройства улиц и общественных пространств.

Щепа, засыпанная на приствольном пространстве молодых саженцев, задерживает влагу, не давая ей испаряться, а зимой служит утеплителем. Впоследствии она становится естественным удобрением. Да и скрывает ту самую грязь, что мы так не любим видеть на улицах.

измельчитель «Торнадо М400» в работе Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Зимой мы, наконец, сможем начать решать проблему новогодних елок, которые массово выбрасывают после праздников горожане. Там, где складирование деревьев будет в зоне нашей ответственности, будем их вывозить и перерабатывать, - подчеркнул глава города Вадим Кстенин.

По поручению мэра профильные структуры изучают предложения по спецтехнике для пересадки взрослых деревьев. Муниципалитет планирует приобрести такую машину в ближайшее время. Это позволит спасать взрослые деревья, которые, например, оказались в зоне тех или иных работ.

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