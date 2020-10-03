Житель Воронежской области взял кредит под диктовку мошенников и перечислил им 1,5 млн

За 2 октября аферисты обманули шестерых жителей Воронежской области. Причем удаленно - по телефону или по интернету. В общей сложности потерпевшие лишились 2,2 млн рублей.

33-летний житель села Круглое Каширского района перевел мошенникам даже не свои деньги! Ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и поинтересовался, действительно ли мужчина оформил кредит в другом финансовом учреждении. Сельчанин опроверг эту информацию, тогда лже-сотрудник банка потребовал сообщить ему персональные данные, чтобы отменить вышеуказанную операцию. Получив доступ к личному кабинету потерпевшего, мошенник оформил на его имя кредит почти на 1,5 млн рублей. Получив смс-сообщение о том, что его счет пополнился на указанную сумму, мужчина нисколько не сомневался, что подвергся незаконным действиям мошенников и еще больше доверился собеседнику. Последний уверил потерпевшего, что отправил всю необходимую документацию об отмене операции кредитору и теперь осталось лишь вернуть им деньги. Для этого мужчина отправился к ближайшему банкомату и перевел деньги на счета, указанные мошенником. После этого связь с лже-сотрудником прервалась.

Будьте бдительны! Не сообщайте никому свои личные данные, коды с оборотной стороны банковской карты, коды из смс. На все предложения звонящих отвечайте просто: зайду в банк и все там уточню. И добавьте: полиция разберется. После этого мошенники бросают трубку.