Департамент здравоохранения ответил на критику в связи со смертью воронежского писателя от коронавируса

Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал ситуацию со смертью от коронавируса писателя Виктора Никитина, к которому, по мнению соседа по палате Станислава Власова, вовремя не подошли врачи. Напомним, воронежец разместил критический пост, описывающий ситуацию в больнице №2, в посте в своем аккаунте в Фейсбуке.

- В публикации содержится субъективно интерпретированная автором информация, не соответствующая действительности. В больнице состоялась врачебная комиссия. Были детально изучены все обстоятельства, действия сотрудников, хронометраж. Действия медиков в ситуации резкого ухудшения состояния больного были верными, медсестры отреагировали на тревожный сигнал в течение 1-2 минут, дежурный врач-реаниматолог прибыла к пациенту в течение 10 минут, - отметили в воронежском облздраве. - Соседи Виктора Никитина по палате подтверждают, что все было именно так. Эту смерть невозможно было предотвратить, несмотря на то, что состояние легких больного постепенно улучшалось, и были хорошие прогнозы на выздоровление. Виктор Николаевич Никитин умер не от COVID-19, а от его внезапного непреодолимого осложнения. Выводы относительно хода лечения и причины смерти - прерогатива специалистов, как медицинских, так и правоохранительных, имеющих для этого знания и полномочия.

Департамент записал на видео пояснения от специалистов больницы №2: главного врача Елены Ворониной, зама главврача Игоря Рягузова, заведующего ковидным отделением Валерия Потрошкова, главной медсестры Елены Дроновой, санитарки Нели Батуровой.

Чиновники также сообщили, что душевая в 310-й палате работает.

- Кто-то из пациентов 29 сентября сорвал кран, но душ исправен, и им пользуются. Для ремонта крана слесарь придет завтра, и это и никак не связано с публикацией Станислава. Также завтра в «красной зоне» начнется ремонт системы канализации. Переговоры об этом начались между больницей и ремонтной компанией двумя неделями ранее, - отметили в департаменте.