Стали известны подробности смерти от коронавируса воронежского писателя в больнице, которую раскритиковала Елена Летучая

Сосед по палате писателя Виктора Никитина, который 30 сентября скончался от осложнений коронавируса (напомним, ранее редактор журнала «Подъем» рассказывал в своем аккаунте, что ему стало лучше, а потом внезапно умер), сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что дежурный врач не подошел к умирающему. Все случилось в шесть утра, когда Никитин вернулся из туалета и пожаловался на трудности с дыханием.

- Позвали санитарку, она позвала со второго этажа медсестер. Пришли две девочки… Стали мерить ему сатурацию. Сначала вообще ничего не показывало, потом показало 29 (норма от 95 до 100) .После этого начали звонить дежурному врачу. Очень опытный врач анестезиолог-реаниматолог. Но за 27 минут, пока Никитин умирал, эта опытная врач так и не удосужилась прийти на помощь к больному. Получается, что в 6 утра, в рабочий день, в больнице не было ни одного врача! Даже в реанимации, - сообщил в соцсети Станислав Власов.

Текст сообщения в Фейсбуке Станислава Власова

В своем посте воронежец рассказал и о неудовлетворительных условиях содержания в медучреждении. По его словам, в больнице не работает душ, неудовлетворительная уборка помещений, а больных с ковидом размещают в одном палате, не дифференцируя по состоянию - только что поступивших кладут рядом с уже выздоравливающими.

Напомним, речь идет о больнице №2, которую ровно три года назад раскритиковала посетившая медучреждение Елена Летучая.

Мы запросим комментарий департамента здравоохранения по поводу действия врачей в случае со смертью Виктора Никитина.