Пожары в Воронежской области: к утру 3 октября тушат два очага общей площадью 170 гектаров

Региональный штаб пожаротушения сообщил, что по состоянию на восемь утра 3 октября в Воронежской области борются с двумя крупными природными пожарами.

Продолжает гореть лесная подстилка в районе села Калиново в Новохоперском районе на площади 90 га.

Еще один крупный пожар, площадью 80 га, в Аннинском районе: горит сухая трава и камыш в районе села Старый Курлак. Сообщение о возгорании спасатели приняли днем 2 октября. В настоящий момент площадь ландшафтного пожара составляет более 65 га, лесного 15 га.

- Тушение осложняет 5 класс пожарной опасности, установившийся в регионе, порывистый ветер до 15 м\с и отсутствие необходимого пожарного водоснабжения в сельской местности для ликвидации пожаров таких масштабов, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Авиация МЧС России с наступлением светового дня приступила к работе. Метеопрогоноз на сегодняшний день неблагоприятен – порывы ветра до 13м\с. Всего на территории области на данный момент зафиксировано 29 вызовов пожарной охраны.

Напомним, с 30 сентября пожарной охране удалось отстоять 6 населенных пунктов и потушить три крупных природных пожара на общей площади более 360 га.

Спасатели просят сельских жителей, особенно в маленьких населенных пунктах, создавать дежурные группы по 2-3 человека, для патрулирования территории, предотвращения загорания в начальной стадии и своевременных сообщениях на телефон 101.